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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعدما قتلتهم أمهم.. زوجة الأب تكرم الأطفال في قبرهم| تفاصيل

شارك والد لثلاثة أطفال فارقوا الحياة بشكل مأساوي على يد والدتهم في عام 2020 كيف "أذهله" لطف العروس التي تزوج منها حديثًا والتي تركت أزهار زفافها على قبر أطفاله.

يشارك اليوتيوبر أندرو ماكجينلي ذكريات أطفاله الثلاثة كونور، داراج وكارلا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتعهد بالحفاظ على ذكريات أطفاله حية حتى مع زواجه من أخرى.

عادةً ما يستخدم أندرو الصفحة التي تحمل عنوان مقاطع كونور حيث أراد ابنه كونور دائمًا أن يكون لديه قناته الخاصة على YouTube، لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باللحظات اليومية بين الأب وأطفاله الثلاثة المحبوبين.

وقد شارك أندرو تدوينة مؤثرة حول لفتة العروس الإنسانية التي "أذهلته" بعدما تركت أزهارها على قبر كونور وداراج وكارلا، وذلك من أجل أن يحتفل معهما الأطفال بحفل الزفاف.

كان الأطفال الثلاثة قد تعرضوا للقتل على يد والدتهم، لكن المحكمة عفت عنها ولم تجرمها بسبب إصابتها بالجنون.

العروس أطفال جريمة قتل أندرو ماكجينلي

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