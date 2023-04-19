ساحات صلاة العيد في القاهرة.. اعرف موعد أدائها

قال الدكتور هشام عبد العزيز، على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة.

وتابع "عبد العزيز"، "الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وأكد أنه ستيم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك ، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد ، سواء بالمساجد ، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.

ضوابط صلاة العيد والجمعة في يوم واحد

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه من الوارد والمحتمل موافقة عيد الفطر هذا العام يوم الجمعة، والمعول عليه في ذلك هو الرؤية الشرعية التى تعلنها دار الإفتاء المصرية وعلى سبيل الاحتياط تود وزارة الأوقاف أن تذكر جميع المصلين بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد، فإن الصلاتين ستؤديان جماعة في نفس اليوم، كل صلاة في موعدها المحدد لها بحسب وقت الصلاة في الأماكن المخصصة لها : في المساجد والساحات المحددة لصلاة العيد، وفى المساجد المعلومة لصلاة الجمعة، كل إمام أو خطيب في مسجده، وينبه مشددًا على جميع الأئمة بأداء الشعيرتين والخطبتين وفق المهام المكلفين بها من مديريات الأوقاف التابعين لها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بالنسبة لعموم المصلين فالأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين أن يفعل وهذا هو الراجح لدى جمهور الفقهاء وفيه خروج من الخلاف، أما من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة أو نحوه كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.



وتابعت وزارة الأوقاف ، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، أما الأئمة والخطباء المكلفون بأداء الشعيرتين معًا فعليهم الالتزام بذلك والحرص عليه، لأن هذا واجبهم ولا يعدون من أصحاب الأعذار المرخص لهم بالأخذ بالرخصة في ذلك.



وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من عموم المصلين أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.



مع تأكيدنا على فطنة الإمام في تخفيف خطبته فيهما مراعاة لأحوال الناس في العيد وفق تعليمات الوزارة في هذا الشأن.



وختامًا تود وزارة الأوقاف أن تهنئ جميع المسلمين والدنيا كلها بهذه المناسبة الدينية المباركة، داعين المولى (سبحانه وتعالى) أن يجعلها مصدر خير وبركة علينا وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ساحات صلاة عيد الفطر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أماكن و توقيت صلاة عيد الفطر 2023، لاستقبال تكبيرات العيد حيث يستهل عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد، والتي نعلنها بالتقرير التالي بالتوقيت.

ساحات صلاة العيد في القاهرة

- مصطفى محمود بالمهندسين

- أسد بن الفرات بالدقي

- خالد بن الوليد بالكيت كات

- شارع السكري في بين السرايات

- عمر بن الخطاب بإمبابة

- البدر بشارع البوهي

- مسجد التقوى بشارع المشابك

- التيسير والتوحيد بالتعاون

- أبو العباس بطريق كفر طهرمس

- الصالحين بشارع أبو الهول

- أبو بكر الصديق بزنين

- الرحمن بشارع سباق خليل

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

- مسجد النور بطريق الكونيسة

- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية

- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة

- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي

- مسجد ذي النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب

- ساحات شوارع العدل وترسا والمدبح بالمنيب

- وميدان الحصري والنور والأبرار بالحي السادس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46