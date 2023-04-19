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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب ”المصريين“ يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة باليُمن والرخاء والأمان والتقدم والاستقرار.

وقال ”أبو العطا“، في برقية تهنئته، إن الأعياد تزيد من قيم المحبة والتسامح والود بين أطياف الشعب المصري، وتظهر معدنهم الأصيل في الأفراح ومن قبلها الشدائد ليكونوا خير سند لقيادتهم الرشيدة، موضحًا أن أبناء الشعب المصري العظيم دائمًا ما يضربوا أبرع الأمثلة في التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق وسيظلون كذلك.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن الرئيس السيسي منذ توليه سُدة حكم البلاد وهو يضع أمامه هدفًا لا يحيد عنه، وهو إعادة بناء جميع أركان الدولة المصرية وطالب أبناء الشعب المصري مشاركته في تحقيقه، واعتمد في ذلك على طريق المصارحة والمكاشفة ‏بجميع الحقائق، إيمانًا منه بأن نجاح مسيرة القيادة يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرة الشعب المصري على مواجهة الأزمات والصعاب بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أننا نستغل هذه المناسبة لتجديد العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات تحت قيادته الرشيدة، لينعم الوطن وأبنائه بالخير والتقدم والازدهار والتنمية.

واختتم داعيًا الله العلي القدير أن يوفق القيادة السياسية فيما تبذله من جهد لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدِ مشرق لوطننا الغالي، متمنيًا أن تبقى راية مصر خفاقة دائمًا، وأن تُحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التسامح الدولة المصرية الشعب المصري الاسلامية المكتب التنفيذى

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