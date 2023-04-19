ملتقى العصر بالجامع الأزهر يتحدث عن «أصحاب الأعذار والقضاء في رمضان»

عقد الجامع الأزهر اليوم، فعاليات ملتقى العصر«باب الريان»، تحت عنوان «أصحاب القضاء في رمضان»، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم خير الله الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وأدار الملتقى الدكتور محمود أبو العلا الباحث بالجامع الأزهر.

قال الدكتور عبد العظيم، إن الله -تعالى- كلفنا بصيام شهر رمضان الفضيل فقال -تعالى- {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وها قد انقضى رمضان سريعا ومر في ومضة أياما معدودات سرعان ما انتهت، وقال تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } من منعه المرض من الصيام فرخص له الإفطار؛ لا يتحامل على نفسه بل يلتزم برخصته، ومن يقدر حالة المرض التي لا ينبغي معها الصيام هو الطبيب المسلم الأمين.

وأضاف "العليمي" أن الذي أمر بالصيام هو الذي أمر بالإفطار حال وجود العذر، وأنت هنا وتلك تطيع، و من الأمراض مرض يرجي الشفاء منه ومرض لا يرجى الشفاء منه كالمرض الدائم الذي حذر الطبيب المريض الصوم فيه، أيضا الشيخ الهرم الذي لا تمكنه حالته الصحية من الصيام، وهناك أيضا أصحاب الأعذار المؤقته وهو من مر بظرف طارئ و سيزول، كالذي يمرض مرض مؤقت ويجري عملية جراحية مثلا، او كالمسافر سواء أكان سفره مريحًا أم شاقًّا مادام سفره في غير معصية، يفطر ويطعم عن كل يوم مُد.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 140 ألف وجبة.