دوري أبطال أوروبا.. إنتر يتعادل مع بنفيكا بالشوط الأول ويقترب من نصف النهائي

تعادل إنتر الإيطالي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح نيكولو باريلا التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة من مارتينيز، ليسدد الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، مهديًا فريقه التقدم.

وسجل أورسنيس هدف التعادل لـ بنفيكا في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المرسلة من رافا سيلفا من الجهة اليمنى.

وكانت مباراة الذهاب بنتيجة ٢-٠ لصالح فريق إنتر ميلان أمام بنفيكا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش - مخيتريان - دي ماركو.

خط الهجوم: مارتينيز - دجيكو.

بينما جاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

حراسة المرمى: فلاتشوديموس

خط الدفاع: جيلبرتو - سيلفا - أوتاميندي - جريمالدو.

خط الوسط: لويس - تشيكينيو - سيلفا - ماريو - أورسنيس.

خط الهجوم: راموس.