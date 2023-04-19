مصرع تلميذ في حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقى قبل قليل تلميذ مصرعه بعد ما صدمته سيارة نصف نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع تلميذ في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث عبور مشاة مما أسفر عن مصرع طفل بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية التلميذ المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «إسلام محمد علي جمال عيسي، 7 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.