عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع تلميذ في حادث عبور مشاة بالبحيرة

مصرع تلميذ بالبحيرة
مصرع تلميذ بالبحيرة

لقى قبل قليل تلميذ مصرعه بعد ما صدمته سيارة نصف نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

txt

عقد الندوة الثامنة لبرنامج مشروع مودة بمراكز حياة كريمة بالبحيرة

txt

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

مصرع تلميذ في حادث بالبحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث عبور مشاة مما أسفر عن مصرع طفل بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية التلميذ المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «إسلام محمد علي جمال عيسي، 7 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم مصرع طفلة وفاة طفل طريق مصر إسكندرية الزراعي امن البحيرة مصرع طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

لأكبر عدد من العملاء | بنك شهير يطلق حسابًا مجانيًا بدون حد أدنى

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

ترشيحاتنا

اقعدوا في بيوتكم.. أمريكا توجّه رسالة عاجلة لرعاياها في السودان|فيديو

قبل أن تخرج زكاة الفطر .. 5 أمور يجب مراعاتها لتعطيم ثوابها

رسميا .. انتخاب ميجيل دياز كانيل رئيسا لـ كوبا

لأول مرة في تاريخها.. كوريا تتخلى عن حيادها وتقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

البحوث الفلكية تكشف عن مكان سقوط المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا

مطمئنا الجمهور.. تطورات جديدة يكشفها محامي كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب منقوع لبان الدكر على الريق؟

مسلسل ستهم الحلقة 28.. وفاة طبيب الغلابة وتهديد رماح لـ روجينا

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ