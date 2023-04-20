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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تسقط الجمعة لمن أدى صلاة العيد ؟ .. اعرف الرأي الشرعي

صدى البلد

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة الجمعة يوم العيد، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء، بقوله- صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها.

وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.

يجوز الأخذ بالرخصة 

ومن جانبها قالت وزارة الأوقاف أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، أما الأئمة والخطباء المكلفون بأداء الشعيرتين معًا فعليهم الالتزام بذلك والحرص عليه، لأن هذا واجبهم ولا يعدون من أصحاب الأعذار المرخص لهم بالأخذ بالرخصة في ذلك. 


وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من عموم المصلين أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.

ساحات صلاة عيد الفطر 

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أماكن و توقيت صلاة عيد الفطر 2023، لاستقبال تكبيرات العيد حيث يستهل عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد، والتي نعلنها بالتقرير التالي بالتوقيت.

ساحات صلاة العيد في القاهرة

- مصطفى محمود بالمهندسين
- أسد بن الفرات بالدقي
- خالد بن الوليد بالكيت كات
- شارع السكري في بين السرايات
- عمر بن الخطاب بإمبابة
- البدر بشارع البوهي
- مسجد التقوى بشارع المشابك
- التيسير والتوحيد بالتعاون
- أبو العباس بطريق كفر طهرمس
- الصالحين بشارع أبو الهول
- أبو بكر الصديق بزنين
- الرحمن بشارع سباق خليل
- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة
- مسجد النور بطريق الكونيسة
- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية
- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة
- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي
- مسجد ذي النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب
- ساحات شوارع العدل وترسا والمدبح بالمنيب
- وميدان الحصري والنور والأبرار بالحي السادس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة 5:47
الجيزة 5:47
الإسكندرية 5:51

بنها 5:47
شبين الكوم 5:48
كفر الشيخ 5:47
الفيوم 5:50
بنى سويف 5:49
المنيا 5:51
أسيوط 5:51
سوهاج 5:49
قنا 5:46
أسوان 5:47
أبو سمبل 5:54
مرسى مطروح 6:02
الغردقة 5:40
الخارجة 5:56

بورسعيد 5:42
السويس 5:42
العريش 5:36
الطور 5:40
سانت كاترين 5:38
طابا 5:33
شرم الشيخ 5:38
دمنهور 5:49
طنطا 5:47
المنصورة 5:46
الزقازيق 5:46

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