الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن: علمونا في الأزهر أن الدارس يغلب الفارس

كشف الدكتور ماهر الفرماوي الفائز بالمسابقة العالمية لـ القرآن الكريم، تفاصيل وكواليس الفوز بالمسابقة العالمية.

وقال ماهر الفرماوي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" علمونا في الأزهر أن الدارس يغلب الفارس".

وأضاف ماهر الفرماوي :" أي فرد يمتلك موهبة بدون دراسة سوف يتأخر في تحقيق هدفه ، وأي فرد يمتلك موهبة عليه ان يقوم بتنميتها".

وتابع ماهر الفرماوي:" تعلمنا المقامات من أصوات القراء العظماء ".

وأضاف ماهر الفرماوي:" هناك ما يسمى التصوير النغمي للقرآن الكريم كي يتمكن القاريء على إيصال معنى معين وكل مقام يساعد في إيصال المعنى من الآية الكريمة للمستمع".

وأكمل ماهر الفرماوي :" استعديت بشكل جيد للمسابقة وبالفعل استعديت بشكل جيد ودخلت إلى المسابقة وكل يوم الصبح كنت أقوم بقراءة 10 أجزاء من القرآن ".