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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن: علمونا في الأزهر أن الدارس يغلب الفارس

ماهر الفرماوي
ماهر الفرماوي

كشف  الدكتور ماهر الفرماوي الفائز بالمسابقة العالمية لـ القرآن الكريم، تفاصيل  وكواليس الفوز بالمسابقة العالمية.

 

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وقال ماهر الفرماوي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :"    علمونا في الأزهر أن الدارس يغلب الفارس".

 

 وأضاف ماهر الفرماوي :" أي فرد يمتلك موهبة بدون دراسة سوف يتأخر في تحقيق هدفه ، وأي فرد يمتلك موهبة عليه ان يقوم بتنميتها".

 

وتابع ماهر الفرماوي:" تعلمنا المقامات من أصوات القراء العظماء ".

 

وأضاف ماهر الفرماوي:" هناك ما يسمى التصوير النغمي للقرآن الكريم كي يتمكن القاريء على إيصال معنى معين وكل مقام يساعد في إيصال المعنى من الآية الكريمة للمستمع".

 

 وأكمل ماهر الفرماوي :" استعديت بشكل جيد للمسابقة وبالفعل استعديت بشكل جيد ودخلت إلى المسابقة وكل يوم الصبح كنت أقوم بقراءة 10 أجزاء من القرآن ".

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