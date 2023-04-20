عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"التأمين الجيوسياسي: استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية"..كتاب يدرس حركة القوى الصغرى

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً كتاب "التأمين الجيوسياسي: استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية" للدكتور كرار انور البديري، الخبير والباحث في نظريات العلاقات الدولية واستراتيجيات القوى العظمى والصاعدة.. وعضو المعهد العراقي للحوار، في محاولة لرفد المكتبة العربية وحقل النظرية في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.

ويركز هذا الكتاب على استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية، ويعمل على تصنيفها وتحليلها والكشف عن دوافعها والعوامل المؤثرة في اختيارها ليستكشف استراتيجيات القوى الكبرى تجاه الولايات المتحدة في ظل غياب حالة التوازن، ويوضح البدائل الاستراتيجية المتعبة مع تراجع القطبية الأحادية في النظام الدولي، ويشرح لماذا اتخذت روسيا قرار الحرب على أوكرانيا؟ كما يتطرق الى استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة القوى الكبرى والصاعدة، وإدارة ديناميكية حركتها في النظام الدولي.

كما يفسح هذا الكتاب المجال لأول مرة في الدراسات الاستراتيجية ليتتبع ويدرس حركة القوى الصغرى والمتوسطة في السياسة الدولية وكيفية استجابتهم للتهديدات الناشئة وتفاعلهم مع القوى العظمى والكبرى والصاعدة لتأمين وضعهم الجيوسياسي. ويتفحص هذه الاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط لدول مختارة، مع اجتراحه لاستراتيجية مناسبة للعراق في الاستجابة للتهديدات في البيئة الإقليمية والدولية.

ويؤسس هذا الكتاب لنظرية جديدة في حقل العلاقات الدولية، ويعمل على تأسيس إطارا معرفيا على نحو يفسر سلوكيات واستراتيجيات القوى الكبرى والصغرى من خلال "نظرية الاستجابة للتهديد" في العلاقات الدولية.

ويهدف الى تقديم المساعدة للطلبة والباحثين والخبراء الاستراتيجيين والسياسيين في فهم ديناميكية حركة الدول وتفاعلها واستجابتها للتهديدات في العلاقات الدولية.

كما يمُكن الكتاب صُناع القرار من النظر الى الاستراتيجيات التي تتناسب مع مصلحة بلدانهم وحدود قدراتها السياسية والعسكرية والأمنية، وكيفية تفاعلهم مع القوى الكبرى، ويقدم الى صناع القرار في العراق مقترحات حول صياغة استراتيجية للشؤون الخارجية بالشكل الذي يتناسب مع المصلحة العراقية وبما يؤمن الوضع الجيوسياسي للعراق من معضلة التنافس الأمريكي-الإيراني في المنطقة بشكل عام، وفي العراق على وجه الخصوص. 

التأمين الجيوسياسي إستراتيجيات الاستجابة كرار انور البديري نظريات العلاقات الدولية حركة القوى الصغرى الاستراتيجية المتعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

ترشيحاتنا

مخاوف إسرائيلية من انتهاء عملية التطبيع مع السودان | تفاصيل

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

الطلاق الأبرز .. حالات تلزم إعادة توزيع المعاش على الورثة وفقا للقانون

صلاة العيد .. تعرف على ضوابطها والسنن المستحبة فيها

أشعل الحرب العرقية .. ماذا ينتظر فيلم كليوباترا بعد حديث الصحافة العالمية؟

سعر كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة في الكويت| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

شبهها البعض بالفضائيين.. صور دنيا بطمة بعد عملية التجميل تثير ضجة

رحل بعمر صغير..وفاة مونبين عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ