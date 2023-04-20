"التأمين الجيوسياسي: استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية"..كتاب يدرس حركة القوى الصغرى

صدر حديثاً كتاب "التأمين الجيوسياسي: استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية" للدكتور كرار انور البديري، الخبير والباحث في نظريات العلاقات الدولية واستراتيجيات القوى العظمى والصاعدة.. وعضو المعهد العراقي للحوار، في محاولة لرفد المكتبة العربية وحقل النظرية في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.

ويركز هذا الكتاب على استراتيجيات الاستجابة للتهديد في العلاقات الدولية، ويعمل على تصنيفها وتحليلها والكشف عن دوافعها والعوامل المؤثرة في اختيارها ليستكشف استراتيجيات القوى الكبرى تجاه الولايات المتحدة في ظل غياب حالة التوازن، ويوضح البدائل الاستراتيجية المتعبة مع تراجع القطبية الأحادية في النظام الدولي، ويشرح لماذا اتخذت روسيا قرار الحرب على أوكرانيا؟ كما يتطرق الى استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة القوى الكبرى والصاعدة، وإدارة ديناميكية حركتها في النظام الدولي.

كما يفسح هذا الكتاب المجال لأول مرة في الدراسات الاستراتيجية ليتتبع ويدرس حركة القوى الصغرى والمتوسطة في السياسة الدولية وكيفية استجابتهم للتهديدات الناشئة وتفاعلهم مع القوى العظمى والكبرى والصاعدة لتأمين وضعهم الجيوسياسي. ويتفحص هذه الاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط لدول مختارة، مع اجتراحه لاستراتيجية مناسبة للعراق في الاستجابة للتهديدات في البيئة الإقليمية والدولية.

ويؤسس هذا الكتاب لنظرية جديدة في حقل العلاقات الدولية، ويعمل على تأسيس إطارا معرفيا على نحو يفسر سلوكيات واستراتيجيات القوى الكبرى والصغرى من خلال "نظرية الاستجابة للتهديد" في العلاقات الدولية.

ويهدف الى تقديم المساعدة للطلبة والباحثين والخبراء الاستراتيجيين والسياسيين في فهم ديناميكية حركة الدول وتفاعلها واستجابتها للتهديدات في العلاقات الدولية.



كما يمُكن الكتاب صُناع القرار من النظر الى الاستراتيجيات التي تتناسب مع مصلحة بلدانهم وحدود قدراتها السياسية والعسكرية والأمنية، وكيفية تفاعلهم مع القوى الكبرى، ويقدم الى صناع القرار في العراق مقترحات حول صياغة استراتيجية للشؤون الخارجية بالشكل الذي يتناسب مع المصلحة العراقية وبما يؤمن الوضع الجيوسياسي للعراق من معضلة التنافس الأمريكي-الإيراني في المنطقة بشكل عام، وفي العراق على وجه الخصوص.