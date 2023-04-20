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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة يهنئ وزير الدفاع بحلول عيد الفطر المبارك

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار .

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص البرقية: سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع عيد الفطر المبارك

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