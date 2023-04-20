ديربي القناة.. انتفاضة الإسماعيلي تصطدم بطموح المصري في مواجهة قوية بالدوري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويطمح فريق المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري على حساب الإسماعيلي في لقاء الليلة، والتقدم إلى المركز السادس في جدول الدوري.

وتعادل المصري مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويأمل فريق المصري في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وحجز مقعد في مسابقة الكونفدرالية الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يستهدف فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، مواصلة انتفاضته الأخيرة بالدوري الممتاز، بحسم “ديربي القناة” لصالحه وقطع خطوة مهمة نحو البقاء في المسابقة الموسم المقبل.

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

ترتيب المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.