طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لطرفي النزاع في السودان

حثت منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان، اليوم الخميس، على وقف القتال للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة، حسبما أفادت رويترز.



وأدلى أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي .



وقالت منظمة الصحة العالمية إن انعدام الأمن يسبب تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، ويعرِّض حياة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.

وأضافت المنظمة أن المرافق الصحية تعاني نقصًا حادًا في المياه والوقود، في حين توقف عدد من محطات المياه في الخرطوم عن العمل.

وتواجه المستشفيات في السودان نقصًا حادًا في الطواقم الطبية المتخصصة، وإمدادات الأكسجين، وأكياس الدم.