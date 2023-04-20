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رئيس التحرير
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علام : التكافل الاجتماعي معلَم حضاري في الإسلام يؤمّن الفرد نفسيًا

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  أن القيم الجامعة والمبادئ السامية التي أرساها الإسلام لترسيخ قيم التعاون بين أفراد المجتمع الواحد على السواء المسلم وغير المسلم تعزز العلاقة بين أفراد هذا المجتمع، وتحفظ على الناس كرامتهم.

 

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التكافل الاجتماعي الذي يُعد من المعالم الحضارية في الإسلام يوفر الحماية والرعاية والأمن والأمان النفسي للفرد في هذا المجتمع. والتكافل في الإسلام مظلة طمأنينة تشمل المجتمع كله.

 

وتابع مفتي الجمهورية، أن التكافل كما هو واضح من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يقتصر معناه على التكافل المالي فقط، بل إن لمفهوم التكافل في الإسلام معاني أعم وأشمل وأرقى من حصرها في الجوانب المادية فقط.

 

 الجوانب المادية فقط

وأشار شوقي علام إلى أن من حصر التكافل في الجوانب المادية فقط لم يلتفت إلى المعنى الحضاري الإسلامي الذي حثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في توسيع وشمول وعموم دائرة التكافل في الإسلام.

مفتى الجمهورية شوقي علام الإسلام نصوص القرآن المعالم الحضارية

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