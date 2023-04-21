أهالي نبروه في الدقهلية يطالبون بردم ترعة نشا للحد من الحوادث

طالب أهالي مركز نبروة التابعة لمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، باستكمال ردم ترعة نشا ، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على الأهالى بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

تقول شهندة إبراهيم فى رسالتها: نعاني من وجود ترعة نشا داخل الكتلة السكنية في مركز نبروه التابع لمحافظة الدقهلية، حيث أنها تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، وأمراض المواطنين، ما يسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى.

وأضافت: “يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة السقوط فيها، مشيرة إلى وقوع حادثي غرق فى الآونة الأخيرة ،فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها”.

واختتمت استغاثتها مناشدة وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية سرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار أمام المنازل.



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.