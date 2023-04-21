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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر

صدى البلد

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

قدمت لاعبات الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-12، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد عادل، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 33-22 ويحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء بفوز الفريق بالكأس، تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.

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