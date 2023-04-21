هبوط جماعي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-4-2023

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع، فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 33.57 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع مقارنة 34.10 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 22 قرش .



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.10 جنيه للشراء و 38.47 جنيه للبيع مقارنة 38.67 جنيه بانخفاض 20 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 34.15 جنيه للشراء و34.43جنيه للبيع مقارنة 34.78 جنيه بتراجع 35 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.57 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.10 جنيه للشراء و 38.47 جنيه.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.15 جنيه للشراء و34.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.70 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع مقارنة 34.08 جنيه بانخفاض 27 قرشا.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.24جنيه للشراء و 38.37 جنيه للبيع مقارنة 38.69 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 32 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34.27 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع مقارنة 34.72 جنيه بانخفاض 34 قرشا.