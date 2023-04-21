عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جماعي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-4-2023

تراجع أسعار العملات
تراجع أسعار العملات الأجنبية

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع، فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.


ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

 

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 33.57 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع مقارنة 34.10 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 22 قرش .
 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.10 جنيه للشراء و 38.47 جنيه للبيع مقارنة 38.67 جنيه بانخفاض 20 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  نحو 34.15 جنيه للشراء و34.43جنيه للبيع مقارنة 34.78 جنيه بتراجع 35 قرش.

txt

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

txt

الدولار الأمريكي يتصدر قائمة العملات الأكثر ربحاً عالمياً.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.57 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.
 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.10 جنيه للشراء و 38.47 جنيه.


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.15 جنيه للشراء و34.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي  عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع  .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.70 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع مقارنة 34.08 جنيه بانخفاض 27 قرشا.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.24جنيه للشراء و 38.37 جنيه للبيع مقارنة 38.69 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 32 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34.27 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع مقارنة 34.72 جنيه بانخفاض 34 قرشا.

 

العملات اسعار العملات الاجنبية الدولار الفرنك السويسري الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

حكم صلاة العيد يوم الجمعة هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الفقهاء: يجوز في حالة واحدة

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

ترشيحاتنا

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

تسهيلات خاصة للمعتمرين.. مصر للطيران تنقل 74 ألف راكب

نريد العدالة.. وزير الخارجية الصيني: بكين لا تؤجج الصراع بين روسيا وأوكرانيا

الملك الأردني وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر بالعقبة

هبوط جماعي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-4-2023

رينو تكشف عن نسختها الجديدة "كليو" 2024 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار كارثية| احذر من الإفراط في تناول الكحك خلال عيد الفطر

ماراثون رمضان..إيمان العاصي وداش وجوري بكر وفهيم والشامي يحلقون في سماء الإبداع

بالأبيض الجريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

التفاف الجمهور حول ياسر جلال بعد صلاة العيد في شرم الشيخ

فيديو

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ