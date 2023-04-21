محافظ بني سويف للمسنين: أنتم الخير والبركة لهذا الوطن

اعتاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشاركة المسنين والمسنات من أهالي المحافظة فرحتهم بالعيد ، مؤكدا لهم أن الخير والبركة لهذا الوطن، وأن دولتهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنسى من ضحى وتفاني بإخلاص في بناء مصر عبر العصور المختلفة ، ومشيرا إلى أن زيارته لهم هي حق أصيل وعرفان بجميلهم في تنشئة الأجيال المحبة لوطنها.

جاء ذلك خلال زيارته دار الخير والبركة لضيافة المسنين بمدينة بني سويف شرق النيل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هــ ، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وزينب عبد الحميد الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات التابعة لها الدار، جمال فتحي مدير جمعية الشابات المسلمات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية ، وقام بجولة تفقدية لمستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها مسؤولى التضامن بتلافي بعض الملاحظات البسيطة، مؤكدا أهمية التواجد الدائم معهم والعمل الميداني لضمان دوام الخدمة الأفضل.

فيما أعرب نزلاء الدار عن تقديرهم لحرص محافظ بني سويف، زيارتهم في كل مناسبة سعيدة، باعثين برسالة احترام واجلال للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدا في تحسين الخدمات لكل المواطنين، خاصة الفئات التي تتطلب اهتماما نوعيا وبشكل أكثر وفي مقدمتهم كبار السن ممن أفنوا جل أعمارهم في خدمة وبناء وطنهم، وتباري نزلاء الدار من آبائنا وأمهاتنا في طرح المقترحات والمطالب لخدمة أفضل لهم أو تقديم المشورة في تطوير محافظتهم في مختلف المجالات.