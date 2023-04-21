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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك بمكتبه بالديوان العام

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك


استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك ، حيث استقبل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، واللواء حاتم شوقي رئيس جهاز الأمن الوطني ، والعميد أحمد عبدالله وكيل الجهاز ، كما استقبل وفد الدعوة السلفية والأوقاف، ومطرانية المنوفية والكنيسة الانجيلية وعدد من مراسلي الصحف والمواقع، وبحضور نائبه  محمد موسى.


وقدم وفود المهنئين أرق التهاني القلبية لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنين دوام التقدم والرقي لمصرنا الحبيبة وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر ، مثمنين مجهودات المحافظ الميدانية لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بأرجاء المحافظة ووضع أولويات المواطن المنوفى نصب عينيه وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

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ومن جانبه رحب محافظ المنوفية بجموع المهنئين ، معرباً عن سعادته وتقديره لجميع الوفود ، مؤكداً اعتزازه ومدى سعادته بتواجده وسط أبناء شعب المحافظة العظيم ومشيراً إلى أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على التعاون الكامل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وذلك في ظل أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة.

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