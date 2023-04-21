عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع الورود وكعك العيد على المواطنين والأطفال بالشوارع

محافظ المنوفية يوزع
محافظ المنوفية يوزع الورود وكعك العيد على المواطنين


شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع أهالي وأبناء شعب المنوفية احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

 ووزع المحافظ، الورود والحلوى وكعك العيد على المواطنين والأطفال في الشوارع عقب أدائه شعائر صلاة العيد بمسجد الرؤوف الرحيم ، كما استقبل عدد من الأسر وذويهم بمكتبه لتقديم التهنئة بعيد الفطر.

محافظ المنوفية يؤدى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم

محافظ المنوفية يزور مؤسسة تربية البنين ويقرر مضاعفة العيدية لأبناء الدار.. صور


ووسط أجواء تسودها الفرحة والسرور ، حرص محافظ المنوفية على تقديم خالص تهانيه القلبية للأهالي والأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة عيد الفطر ، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومتمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

IMG-20230421-WA0024
IMG-20230421-WA0024
IMG-20230421-WA0025
IMG-20230421-WA0025
IMG-20230421-WA0023
IMG-20230421-WA0023
IMG-20230421-WA0022
IMG-20230421-WA0022
IMG-20230421-WA0021
IMG-20230421-WA0021
IMG-20230421-WA0018
IMG-20230421-WA0018
IMG-20230421-WA0019
IMG-20230421-WA0019
IMG-20230421-WA0020
IMG-20230421-WA0020
IMG-20230421-WA0016
IMG-20230421-WA0016
IMG-20230421-WA0017
IMG-20230421-WA0017
IMG-20230421-WA0015
IMG-20230421-WA0015
IMG-20230421-WA0014
IMG-20230421-WA0014
احتفالات محافظ المنوفية عيد الفطر المنوفية عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: الإسلام لا يصادم الفطرة البشرية وحاجتها إلى المرح والانبساط

محافظ الجيزة يؤدى شعائر صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود.. شاهد

الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أسر الشهداء خلال احتفالية العيد |شاهد

طريقة أداء صلاة العيد .. لمن فاتته ركعة أو غفل عنها للنوم

الملك سلمان عبر تويتر: أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

خطيب المسجد النبوي: كل عيد تتجدد فيه الفرحة والألفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاف الجمهور حول ياسر جلال بعد صلاة العيد في شرم الشيخ

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

لا تتناول الكحك والبسكويت إذا كنت مصابا بهذه الأمراض.. فهل أنت منهم؟

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

فيديو

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ