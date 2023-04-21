عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الرياضة ونجوم الأهلي والزمالك.. افتتاح ملعب مركز شباب ميت طريف بالدقهلية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب، وأمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية افتتاح ملعب كرة القدم ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحه نصف اولمبي بمركز شباب ميت طريف بمحافظة الدقهلية.


وشهد حفل الافتتاح إقامة المباراة النهائية لبطولة الدورة الرمضانية، كما شهدت مباراة استعراضية شهدت تواجد نجوم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابقين، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين إبراهيم سعيد ورضا الويشي ومحمد جوده وهاني العجيزي، وأحمد جعفر ومجدي عطوه وإبراهيم عبدالخالق وإبراهيم صلاح ووليد أنور.

 

كما شهدت المباراة أيضا مشاركة اللواء حسام السيسي مدير وزير النقل، تحت قيادة تحكيمية للثنائي الدولي جمال الغندور وإبراهيم نور الدين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

ضربة صادمة للأخضر .. ​​الدولار الأمريكي يتراجع أمام 6 عملات

ترشيحاتنا

الالتزام بالهدنة.. الخارجية الأمريكية توجه تنبيها شديدا لأطراف الصراع في السودان

أنباء عن اقتحام المسجد الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

أرخص سيارة أوروبية "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. صور

رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بـ عيد الفطر

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق فوائد الرنجة .. تحمى من أمراض قاتلة

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

فيديو

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ