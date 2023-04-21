بحضور وزير الرياضة ونجوم الأهلي والزمالك.. افتتاح ملعب مركز شباب ميت طريف بالدقهلية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب، وأمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية افتتاح ملعب كرة القدم ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحه نصف اولمبي بمركز شباب ميت طريف بمحافظة الدقهلية.



وشهد حفل الافتتاح إقامة المباراة النهائية لبطولة الدورة الرمضانية، كما شهدت مباراة استعراضية شهدت تواجد نجوم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابقين، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين إبراهيم سعيد ورضا الويشي ومحمد جوده وهاني العجيزي، وأحمد جعفر ومجدي عطوه وإبراهيم عبدالخالق وإبراهيم صلاح ووليد أنور.

كما شهدت المباراة أيضا مشاركة اللواء حسام السيسي مدير وزير النقل، تحت قيادة تحكيمية للثنائي الدولي جمال الغندور وإبراهيم نور الدين.