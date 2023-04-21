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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة .. سارة ناجي تبرز جمال ملامحها

سارة ناجي
سارة ناجي

سحرت الفنانة سارة ناجي قلوب متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث ظهور لها .


تألقت سارة ناجي باطلالة شتوية وملامح جذابة خطفت أنظار متابعيها، ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها وأظهر أناقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من محبيها.

الأزياء والموضة

وسارة ناجي فنانة مصرية لها العديد من الاعمال وصوَّرت عدد من الإعلانات، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز سارة ناجي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

عملت سارة في مجال الأزياء والموضة، ويعتبر مسلسل "ولاد عابد" أحدث أعمالها الدرامية، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

 

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سارة ناجي اطلالة تبرز جمالها إطلالة ناعمة احدث ظهور لها الفنانة سارة ناجى

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