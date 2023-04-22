مصرع طفل غرقاً وإصابة 5 أشخاص في حادث بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقاً في «بحر العتيقي» بقرية كفر السودان بمحافظة كفر الشيخ، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد غرق م.ع، 10 سنوات، في «بحر العتيقي» بقرية كفر السودان، لانزلاق قدمه أثناء لهوه، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب توك توك في ترعة بالقرب من كوبري الحيطية بطريق «كفر الشيخ/ الرياض»، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة بالقرب من كوبري الحيطية بطريق كفر الشيخ الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقي الإسعافات اللازمة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين.