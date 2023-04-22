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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها الـ 58.. سماح أنور تتألق في المسلسلات الدرامية بعد غياب

سماح أنور
سماح أنور

تحتفل اليوم الفنانة سماح أنور بعيد ميلادها الـ 58، بعد عودتها القوية إلى الشاشة الصغيرة، والمشاركة في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية الناجحة. 

 

شاركت سماح أنور هذا العام في مسلسل الليلة واللي فيها، الذي قامت ببطولته زينة مع محمد شاهين ومغني الراب أبيوسف، وعلاء مرسي وعدد من الفنانين. 

 

وشهد "الليلة واللي فيها"، عودة سماح أنور القوية إلى الدراما بعد سنوات من الظهور كضيف شرف ومقاطعة الأعمال الدرامية، ما شجعها على استكمال المسيرة والمشاركة في دراما رمضان 2023.

 

شاركت سماح أنور في مسلسلات رمضان هذا العام، بعمل وهو "الصندوق" الذي قام ببطولته كلا من أحمد داش وعلي قاسم وهدى المفتي وغيرهم. 

 

مسيرة سماح أنور 

 

ولدت سماح أنور في القاهرة، ونالت ليسانس الآداب قسم اللغة  الفرنسية من جامعة القاهرة، ووالدها هو الكاتب أنور عبد الله، ووالدتها هي الفنانة الراحلة سعاد حسين التي اشتهرت بالعديد من الأدوار أبرزها شخصية فردوس في مسلسل يوميات ونيس، والعائلة والناس، والأصدقاء، وغيرهم.

 

بدأت سماح أنور مشوارها الفني عبر خشبة المسرح، أبرزها مسرحية قانون الحب، باللو، ثم كان أول عمل درامي لها هو "غدا يوم آخر" مع الفنانة مديحة سالم. 

 

توالت أعمال سماح أنور الناجحة في السينما والتلفزيون، وأبرز مسلسلاتها  سنبل بعد المليون، رأفت الهجان، ذئاب الجبل، أوراق مصرية، أوراق الخريف، رجل في زمن العولمة، أزهار، وغيرها. 

 

اختفت سماح أنور عن الساحة الفنية حوالي 4 سنوات بعدما تعرضت لحادث خطير عام 1998، وإجرائها حوالي 42 عملية جراحية حتى استعادة صحتها.

 

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