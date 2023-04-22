عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أعادت حقوق الأكراد..كيف كانت القاهرة سببا في ولادة الصحف هناك

جريدة كردستان
جريدة كردستان

يصادف اليوم ذكرى صدور أول جريدة كردية، باسم جريدة “كردستان” في القاهرة، و يحتفل الكُرد بهذا اليوم الذي يعد "يوم الصحافة الكردية".   

اطلقها مقداد مدحت بدرخان عام 1898، من منفاه في القاهرة، باللغة الكردية، اللهجة الكرمانجية، المستخدمة في تركيا وسوريا وأجزاء منالعراق وإيران، ثم شملت اللهجة السورانية أيضاً المستخدمة من قبل قسم من الأكراد في إيران والعراق.  

 

txt

«ثقافة الكيمياء».. إصدار جديد لهيئة الكتاب

txt

المركز القومى لثقافة الطفل يصدر كتاب "الولد الذى خرج من البيضة"

 

أمن مقداد ان النضال يجب ان يأتي بالوعي و الثقافة ومعرفة الحقوق و الواجبات، بالاضافة الى الوعي للظلم الذين يتعرضون له وكان يتمتهريبها إلى تركيا عبر سوريا.
 

جريدة كردستان 

لماذا أصدرت عن طريق القاهرة

كانت مصر في أواخر القرن التاسع عشر في اقصى تألقها الثقافي، وكانت بعيدة عن سيطرة الدولة العثمانية فكانت  بالنسبة لمقداد مدحتبدرخان وشقيقه عبد الرحمن، افضل بلد  لإصدار صحيفتهم ونقطة انطلاق مناسبة لنجاح مشروعهم السياسي والثقافي.

جريدة كردستان 

صدرت من خلال دار الهلال وحملت اسم " كردستان" و وسلطت الضوء على معاناة الأكراد ونشرت الوعي بينهم وحثتهم على الثورة والمطالبة بحقوقهم.  

طُبعت ثلاثة آلاف نسخة من الصحيفة ووزع معظمها مجاناً في مناطق الأكراد وجرى نقلها إلى هناك عبر بيروت ودمشق بشكل سري.    

جريدة كردستان 

أدرك العثمانيين خطورة الصحيفة، وبدأو في تضييق الخناق على القائمين وملاحقتهم لإيقاف الجريدة وإغلاقها، ما أدى إلى تغيير مكانصدور الصحيفة عدة مرات خلال أربع سنوات من حياتها، فكانت تتنقل بين مصر وبريطانيا وسويسرا.  

وصدر العدد 31 والأخير منها، في جنيف عام 1902، لكنها لم تكن النهاية، بل أصبحت النواة الأولى لولادة صحف ومجلات كردية لا تعد ولاتحصى في يومنا هذا.  

  

كردستان الدولة العثمانية الكردى دار الهلال جريدة كردستان الأكراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين

الزمالك اليوم| نجم الأبيض ينضم إلى بيراميدز.. وقرار أوسوريو في العيد

موضوعات متعلقة

«ثقافة الكيمياء».. إصدار جديد لهيئة الكتاب

المركز القومى لثقافة الطفل يصدر كتاب "الولد الذى خرج من البيضة"

من أين جاءت فكرة كحك العيد؟.. تفاصيل مدهشة

أسس مجلس شورى النواب.. من هو أبو الدستور المصري؟

رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يستضيف سفيرة كولومبيا لبحث سبل التعاون

رئيس قصور الثقافة يوجه بزيادة عدد العروض المنتجة بنوادي مسرح الإسكندرية

1665 فعالية بقرى حياة كريمة .. تقرير أمام مجلس الوزراء حول أنشطة "الثقافة"

نقاد عن الدراما الرمضانية: رصد للسلبيات وجمع للمشتركات الإنسانية

ترشيحاتنا

تسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا الروسية

أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر ومشاركته أسر الشهداء احتفالية العيد يتصدران اهتمامات الصحف

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم

أخبار التوك شو..الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين .. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

نشرة الأخبار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. أهم النصائح لقائدي السيارات خلال إجازة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أعادت حقوق الأكراد..كيف كانت القاهرة سببا في ولادة الصحف هناك

لأول مرة.. شاهد بقرة تفتتح مطعما هنديا |غرائب

لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ