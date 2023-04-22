عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب التشديد الكمي.. فيتش تتوقع تبخر تريليونات الدولارات من النظام المصرفي الأميركي

صدى البلد

توقعت فيتش Fitch أن تتسبب تدابير التشديد الكمي لدى الاحتياطي الفدرالي في تلاشي تريليونات الدولارات من النظام المصرفي بنهاية العام الجاري، وإضعاف السيولة على نحو كبير في النظام المصرفي التجاري الأميركي.

ووفقاً لتقرير لوكالة التصنيف الائتماني، فإن مؤشرات السيولة المصرفية لا تزال قوية لكن توقعاتها الأساسية تشير نحو تراجع كبير في الاحتياطيات.

وتشير توقعات Fitch إلى تراجع الاحتياطيات بمستوى يتراوح ما بين 900 مليار و2.5 تريليون دولار بنهاية هذا العام.

كما أشارت الوكالة إلى إمكانية تسارع تلك العملية في حالة زيادة الاستخدام لتسهيلات إعادة الشراء العكسي لدى الفدرالي، والتي بموجبها يبيع المركزي الأميركي أوراق مالية لإعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أعلى مما يؤدي لامتصاص النقد مؤقتاً من المؤسسات المالية.

وبالإضافة لرفع معدل الفائدة، فإن التشديد الكمي هو وسيلة أخرى يستخدمها الفدرالي لإبطاء الاقتصاد من أجل كبح التضخم.

وتستهدف تلك الوسيلة امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد عبر خفض الميزانية العمومية للفدرالي.

وشددت Fitch على قوة السيولة في النظام المصرفي حالياً مع استفادة المقرضين من سياسات التيسير الكمي والتي اشترى الفدرالي بموجبها كميات كبيرة من الأوراق المالية لدعم الاقتصاد.

لكن المخاوف من أزمة ائتمانية أصبحت في تزايد منذ انهيار SVB الشهر الماضي.

دولار المالية اقتصاد الدولار الدولار المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

حالة الطقس ثاني أيام العيد |تحذيرات من استمرار الكتلة الباردة على الأجواء

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

تحذير عاجل من السعودية بسبب طقس مكة

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

ترشيحاتنا

الصحة تكشف السعرات الحرارية المناسبة من كحك العيد لكل شخص حسب العمر

روسيا تطور بدلة تخفي للقناصين تحمي الجنود والمعدات

بعد توقيفها.. الأسمدة الروسية تصل إلى كينيا رغم عقوبات أوروبا

الأهلي يستدرج الرجاء المغربي لوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

كارثة في المغرب.. الجفاف يهدد مدنا كبرى بالعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحارب الاكتئاب والتعب الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأسماك في العيد؟

بأغنية لأم كلثوم وروبوت بزي خليجي..شاهد تهنئة من الفضاء بعيد الفطر 2023

كارثة تنتظر دول المتوسط| غرف صهارة وغازات بركانية قد تضرب الكوكب

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ