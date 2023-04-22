بسبب التشديد الكمي.. فيتش تتوقع تبخر تريليونات الدولارات من النظام المصرفي الأميركي

توقعت فيتش Fitch أن تتسبب تدابير التشديد الكمي لدى الاحتياطي الفدرالي في تلاشي تريليونات الدولارات من النظام المصرفي بنهاية العام الجاري، وإضعاف السيولة على نحو كبير في النظام المصرفي التجاري الأميركي.

ووفقاً لتقرير لوكالة التصنيف الائتماني، فإن مؤشرات السيولة المصرفية لا تزال قوية لكن توقعاتها الأساسية تشير نحو تراجع كبير في الاحتياطيات.

وتشير توقعات Fitch إلى تراجع الاحتياطيات بمستوى يتراوح ما بين 900 مليار و2.5 تريليون دولار بنهاية هذا العام.

كما أشارت الوكالة إلى إمكانية تسارع تلك العملية في حالة زيادة الاستخدام لتسهيلات إعادة الشراء العكسي لدى الفدرالي، والتي بموجبها يبيع المركزي الأميركي أوراق مالية لإعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أعلى مما يؤدي لامتصاص النقد مؤقتاً من المؤسسات المالية.

وبالإضافة لرفع معدل الفائدة، فإن التشديد الكمي هو وسيلة أخرى يستخدمها الفدرالي لإبطاء الاقتصاد من أجل كبح التضخم.

وتستهدف تلك الوسيلة امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد عبر خفض الميزانية العمومية للفدرالي.

وشددت Fitch على قوة السيولة في النظام المصرفي حالياً مع استفادة المقرضين من سياسات التيسير الكمي والتي اشترى الفدرالي بموجبها كميات كبيرة من الأوراق المالية لدعم الاقتصاد.

لكن المخاوف من أزمة ائتمانية أصبحت في تزايد منذ انهيار SVB الشهر الماضي.