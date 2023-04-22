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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط : زيارات ميدانية للمحافظات لإعداد تقارير التنمية المستدامة

صدى البلد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الزيارات الميدانية لمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد؛ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء المعنيين، في إطار عملية إعداد التقارير الطوعية المحلية الخاصة بالمحافظات الثلاث -محافظات المرحلة الأولى-، حتى يتسنى لجمهورية مصر العربية عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد في شهر يوليو من كل عام بالأمم المتحدة بنيويورك.

ترأس وفد الوزارة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور خالد زكريا، أستاذ السياسات العامة والإدارة المالية والحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن الباجوري، أستاذ الإدارة المحلية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وخلال لقاء المحافظين لمناقشة خطة العمل التنفيذية والجدول الزمني لإعداد التقارير الطوعية المحلية الخاصة بهم؛ أكدت الدكتورة منى عصام أهمية النهج التشاركي ومشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين بالمحافظات الثلاث في إعداد تلك التقارير، موضحة أنها ليست تقارير حكومية ولكنها تعكس أولويات واحتياجات مواطني المحافظة، مؤكدة استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أشكال الدعم للمحافظات لإعداد تقاريرهم الطوعية المحلية.

من جانبهم أشاد المحافظون بأهمية التقارير لمحافظاتهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتحديد ورصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين أنها تعمل على إبراز الميزة التنافسية لكل محافظة والاستفادة منها بشكل جاد، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والتحديات التي تعوق التنمية، والخطط المستقبلية التي تأمل كل محافظة تنفيذها، حيث أن تلك التقارير ليست تقارير إنجازات ولكنها تقارير واقعية وأداة ووسيلة فعّالة وأساسية يمكن الاستفادة منها لتحقيق التنمية المنشودة.

يذكر أن الزيارات الميدانية للمحافظات الثلاث تضمنت عددًا من الجلسات النقاشية مع أصحاب المصلحة المعنيين من قيادات المحافظة وممثلي المديريات الخدمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث قام الخبراء المعنيين بهذا الملف بعرض تقديمي موضوعي وفني يتضمن الخطوات التي يتطلبها إعداد التقارير الطوعية المحلية والتي تبدأ بمرحلة التخطيط، وتنتهي بمرحلة المتابعة الدورية، بالإضافة إلى الهيكل المقترح للتقرير ودور أصحاب المصلحة في إعداده.

التنمية المستدامة القطاع الخاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جمهورية مصر العربية وزارة التخطيط

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