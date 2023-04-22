بعد وفاة طفل وتسمم 3 آخرين.. إخلاء سبيل بائع فسيخ بنجع حماد

قررت النيابة العامة بنجع حمادى، إخلاء سبيل بائع فسيخ، على خلفية واقعة تسمم أسرة بعد تناولهم وجبة فسيخ من المحل الخاص به بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

وكانت جهات التحقيق، أصدرت قراراً بضبط وإحضار بائع الفسيخ، للتحقيق معه بشأن واقعة التسمم، و جرى ضبطه بعد واقعة التسمم بساعات منذ ٥ أيام.

جدير بالذكر أن وجبة ملوحة وفسيخ، تم شرائها من أحد المحلات بمدينة نجع حمادى، تسببت فى وفاة طفل وإصابة ٣ من أفراد أسرته" أعمار متنوعة" بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

و تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس ٩ أعوام، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس، و جرى إحالة المصابين إلى قسم العناية المركزة مستشفى فرشوط المركزى.

و انتقلت لجنة طبية من مديرية الصحة بـ قنا ، برئاسة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إلى مستشفى فرشوط المركزى، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والاطمئنان على توافر الرعاية اللازمة لهم.