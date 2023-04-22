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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة طفل وتسمم 3 آخرين.. إخلاء سبيل بائع فسيخ بنجع حماد

مستشفى فرشوط المركزى
مستشفى فرشوط المركزى

قررت النيابة العامة بنجع حمادى، إخلاء سبيل بائع فسيخ، على خلفية واقعة تسمم أسرة بعد تناولهم وجبة فسيخ من المحل الخاص به بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

وكانت جهات التحقيق، أصدرت قراراً بضبط وإحضار بائع الفسيخ، للتحقيق معه بشأن واقعة التسمم، و جرى ضبطه بعد واقعة التسمم بساعات منذ ٥ أيام.

بعد تسمم طفل وأسرته.. أمن قنا يضبط بائع فسيخ بنجع حمادي

عقب تناولهم وجبة فسيخ..وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بحالات تسمم بقنا

 

جدير بالذكر أن وجبة ملوحة وفسيخ، تم شرائها من أحد المحلات بمدينة نجع حمادى، تسببت فى وفاة طفل وإصابة ٣ من أفراد أسرته" أعمار متنوعة" بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

و تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس ٩ أعوام، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس، و جرى إحالة المصابين إلى قسم العناية المركزة مستشفى فرشوط المركزى.

و انتقلت لجنة طبية من مديرية الصحة بـ قنا ، برئاسة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إلى مستشفى فرشوط المركزى، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والاطمئنان على توافر الرعاية اللازمة لهم.

قنا وفاة طفل وكيل وزارة الصحة لجنة طبية وجبة فسيخ بائع فسيخ نجع حمادى فرشوط مستشفى فرشوط المركزى

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