عقب تناولهم وجبة فسيخ..وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بحالات تسمم بقنا

تسبب تناول وجبة ملوحة وفسيخ فى وفاة طفل و إصابة ٣ من أفراد أسرته بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بوفاة طفل وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرته بحالات تسمم غذائى، بنطاق دائرة مركز نجع حمادي.

بالانتقال و الفحص، تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



