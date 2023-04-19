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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب تناولهم وجبة فسيخ..وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بحالات تسمم بقنا

فسبخ ارشيفيه
فسبخ ارشيفيه

 

تسبب تناول وجبة ملوحة وفسيخ فى وفاة طفل و إصابة ٣ من أفراد أسرته بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بوفاة طفل وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرته بحالات تسمم غذائى، بنطاق دائرة مركز نجع حمادي.

 

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بالانتقال و الفحص، تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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