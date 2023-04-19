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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تسمم طفل وأسرته.. أمن قنا يضبط بائع فسيخ بنجع حمادي

وجبة فسيخ أرشيفية
وجبة فسيخ أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بـ قنا، القبض على بائع أسماك مملحة، على خلفية واقعة تسمم أسرة بسبب تناول وجبة فسيخ وملوحة من المحل الخاص به، وأسفرت عن مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بمدينة نجع حمادى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، يفيد بضبط على.ا.س70 عامًا، بائع أسماك مملحة، للتحقيق معه بشأن شراء وجبة فسيخ وملوحة من المحل الخاص به.

عقب تناولهم وجبة فسيخ..وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بحالات تسمم بقنا

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وكانت وجبة ملوحة وفسيخ، تم شراؤها من أحد المحلات بمدينة نجع حمادى، تسببت فى وفاة طفل وإصابة ٣ من أفراد أسرته بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، و تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس.

وانتقلت لجنة طبية من مديرية الصحة بـ قنا ، برئاسة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إلى مستشفى فرشوط المركزى، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين بحالات تسمم، عقب تناولهم وجبة فسيخ بنجع حمادى. 

قنا وجبة فسيخ وزارة الصحة بائع أسماك مملحة نجع حمادى مستشفى فرشوط المركزى

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