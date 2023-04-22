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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تضبط وتزيل حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالبدرشين

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية. 


تابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتين تعدى بالبناء بالبلوك الأبيض، الأولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


كما تابع محافظ الجيزة أعمال ازالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع اولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وجاري المتابعه والرصد لأي حالات جديدة.

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