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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 يوم غضب.. اتحاد الطاقة الفرنسي يهدد بقطع الكهرباء عن مهرجان كان

مهرجان كان
مهرجان كان

هدد الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة، وهو نقابة عمالية فرنسية تابعة للاتحاد العام للعمل، بقطع الكهرباء عن مهرجان كان السينمائي وبعض الأحداث العامة الكبرى الأخرى احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

 

وحسب قناة "BFMTV" الفرنسية، قالت النقابة في بيان: وعد ماكرون 100 يوم لاستعادة السلام، ونعده بـ 100 يوم من الغضب. في مايو، افعل ما يحلو لك!”.

 

وأكدت آنا كريتي، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في قضايا الطاقة، مصداقية مثل هذه التهديدات، قائلة  أن النقابة لديها الوسائل التقنية لقطع الكهرباء في مهرجان كان.

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ومن المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في الفترة من 16 إلى 27 مايو.

في 14 أبريل، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على المادة الرئيسية لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، والتي من شأنها رفع سن التقاعد تدريجيًا في فرنسا من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.

ودعت النقابات العمالية الفرنسية إلى إضراب عام على مستوى البلاد ضد الإصلاح في مايو.

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