قلق في فرنسا بعد تصريحات أمين عام حلف الناتو عن أوكرانيا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، يعمل فقط على تأجيج الصراع الروسي الأوكراني.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "الأمين العام للناتو قال للتو في كييف: مستقبل أوكرانيا في الأسرة الأوروبية الأطلسية، في الناتو!.. إنهم مجانين”.

وانتقد فيليبو مرارًا وتكرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية ويدفع الكوكب إلى ساحة حرب.

وطالب في الوقت ذاته برفع العقوبات عن روسيا.

ووصف السياسي الفرنسي قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بالجنون، والإجراءات التقييدية ضد موسكو نفسها كانت غبية.