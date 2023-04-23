مصر تعلن استثمار 1.4 مليار دولار في مشروعات بتروكيماويات عملاقة وأمريكا تغلق سفارتها في السودان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مطار برلين يلغي جميع رحلات المغادرة يوم الاثنين بسبب إضراب موظفي الأمن

آلاف البريطانيين يتظاهرون بسبب التغير المناخي

السعودية: وصول مواطني المملكة وعدد من رعايا الدول من ضمنهم كويتيون.. بعد إجلائهم من السودان

قصف روسي يستهدف خاركيف ومناطق محيطة بها

الجيش السوداني يؤكد إخماد التمرد وعودة الحياة إلى طبيعتها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزارة البترول والثورة المعدنية المصرية قولها إنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 4 .1 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا آش والسليكون المعدني.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على الاستمرار في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض وزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن السعودية أعلنت وصول مواطني المملكة وعدد من رعايا الدول الصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون من ضمنهم كويتيون وذلك بعد إجلائهم من السودان في عملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية اليوم السبت بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وقالت "الراي" إن الجيش السوداني أعلن إخماد تمرد قوات الدعم السريع، مؤكداً التعامل معها بالحسم اللازم، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تواصل القصف المدفعي وأعمال العنف.

كما أعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى العاصمة وبقية المدن، مشيراً إلى أن هناك محاولات يائسة من الدعم السريع لدفع المزيد من قواتها إلى الخرطوم.

وقالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الأحد، إغلاق سفارة الولايات المتحدة في السودان بشكل مؤقت، وذلك بعد إجلاء رعايها من هناك.

دوليًا، قالت "القبس" إن نقابة فيردي الألمانية دعت إلى إضراب ليوم واحد، الاثنين، بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم، حيث شهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت "الوطن" بأن آلاف المتظاهرين توجهوا إلى البرلمان البريطاني، السبت، في إطار حملة تستمر 4 أيام، تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة".

ونقلت "الراي" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، في وقت متأخر من مساء السبت، مما ألحق بعض الأضرار بمبان مدنية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الجيش الروسي يواصل بسط السيطرة على مزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تقام قوات كييف بدعم عسكري ومادي من الغرب، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية. وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها إن "القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية، ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة".