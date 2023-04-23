نيويورك تايمز: التسريبات الأمريكية عن أوكرانيا بدأت العام الماضي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية السرية حول التدخل الروسي في أوكرانيا بدأت في التسرب قبل أشهر مما كان يعتقد في البداية .

ونقلت الصحيفة عن منشورات على الإنترنت زعمت أن جاك ت، العامل بالحرس الوطني الجوي للولايات المتحدة، اتهم بتسريب وثائق سرية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ملفًا شخصيًا يتطابق مع ملف جاك بدأ في نشر معلومات استخبارية سرية حول المجهود الحربي الروسي على مجموعة دردشة لم يتم الكشف عنها سابقًا على منصة ديسكورد الاجتماعية بعد وقت قصير من بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة كانت تضم حوالي 600 عضو ، وتم إدراجها علنًا على قناة يوتيوب ويمكن الوصول إليها بسهولة.

تضمنت المعلومات المنشورة تفاصيل حول الخسائر في الأرواح في كلا الجانبين وأنشطة وكالات المخابرات الروسية وتحديثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ادعى المستخدم أنه كان ينشر معلومات من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية ووكالات تجسس أخرى.

يواجه الشاب البالغ من العمر 21 عامًا عدة اتهامات بتسريب سجلات استخبارات عسكرية سرية للغاية على الإنترنت بعد اعتقاله الأسبوع الماضي.

ويُعتقد أن هذه القضية هي أخطر خرق أمني أمريكي منذ عقد ، والذي وصفه البنتاجون بأنه "عمل إجرامي متعمد".