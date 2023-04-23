في ثالث أيام عيد الفطر.. هدوء وسيولة تامة في شوارع وميادين الجيزة

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية في محافظة الجيزة، حالة انسياب مروري تام بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط انتشار أمني موسع من الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور، وبالتحديد في أماكن تواجد المواطنين للاحتفال بالعيد.

حالة المرور الآن في الجيزة

انتظمت حركة المرور منذ الساعات الأولى اليوم الأحد ثالث أيام عبد الفطر المبارك، في الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، بدون ورود بلاغات أو ملاحظات على حركة المرور بصورة عامة، مع إنتشار الخدمات الأمنية بمحيط حديقة الحيوان وميدان الجلاء والمراكز التجارية الشهيرة لتأمينها.

ويشهد محور 26 يوليو استقرارا تاما في حركة المرور بالإتجاه القادم من الشيخ زايد وطريق الإسكندرية الصحراوي باتجاه ميدان لبنان والطريق الدائري والعكس، كما تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان.

وتستقر أيضا حركة المرور في الجيزة على مناطق الكورنيش، حيث يشهد كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم والمنيب، حتى شارع النيل السياحي ومناطق الدقي استقرارا تاما في حركة المرور، مع استقرار حالة المرور بمناطق العجوزة وايضا الكيت كات وصولا إلى كورنيش إمبابة وحتى مناطق الوراق.

كما تستقر الحالة المرورية في الجيزة على مناطق الغرب، حيث تستقر حالة المرور في شارع الهرم بالإتجاهين بدون مؤثرات، وايضا يشهد شارع فيصل استقرارا في حالة المرور بالإتجاهين، مع هدوء الحالة المرورية في ميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة.

ويشهد شارع التحرير في الدقي هدوءا تاما في الحركة المرورية بالإتجاهين، وصولا إلى مناطق البحوث وايضا كوبري الدقي المعدني، مع استقرار الحالة المرورية في شارع السودان من جامعة القاهرة وحتى مناطق بولاق وصولا إلى المهندسين.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية استقرارا تاما في الحالة المرورية مع استقرار حركة المرور في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وأيضا شارع أحمد عرابي، مع استقرار الحالة المرورية في المناطق الحيوية ومحيط المراكز التجارية والحدائق العامة.

وتستقر حالة المرور الصباحية على كوبري 6 أكتوبر في الجيزة، وذلك للقادم من القاهرة والزمالك باتجاه الدقي والمهندسين، والمتجه من الدقي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه مناطق الزمالك ووسط العاصمة ورمسيس.