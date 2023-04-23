لدمج الأطفال من ذوى الاعاقة.. مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة عن التوحد

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام ايماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع وكان من أهمها افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

ولفت الى أهمية دور المركز في تشجيع ذوى الهمم على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع ، مشيراً الى ان من ضمن خدمات المركز تقديم خدمات الدعم والدمج للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.

وفى هذا السياق أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى ان المكتبة نظمت ندوة تثقيفية اون لاين عن التوحد وأسبابه وطرق اكتشافه، حاضر فيها الدكتور محمد عباس اخصائى تأهيل التخاطب بالمستشفيات و المعاهد التعليمية بوزارة الصحة و مدرس مادة التخاطب بكلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق.

وسلطت الندوة الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

وخلال الندوة القى المحاضر الضوء على أهم العلامات التي تظهر على الرضيع وتشير إلى إصابته بالتوحد تتمثل في عدم النظر مباشرة إلى الأم أو المتحدث له ، ولا يُتابع بعينيه ما يتم الإشارة له ولا يصدر أصوات ليثير الاهتمام ولا يرفع يديه لوالديه ليحمله.

كما أشار خلال الندوة إلى أن علاج مرض التوحد يعتمد على التأهيل النفسي والرعاية الخاصة ، من خلال العمل على تنبيه الطفل وتنمية مهارات التركيز والإنتباه السمعي و البصري و الشمي والتذوقي لدى الطفل ، حتى يتفاعل مع أقرانه ممن هم في مثل عمره أو مع أسرهم والمجتمع بشكل عام.

وأضاف أن الرياضة هي أهم علاج لذوي الإحتياجات الخاصة مهما اختلفت قدراتهم، لأنها تساعد في زيادة تركيز وانتباه الطفل وتحسين الذاكرة ومساعدة الجسم على النمو بشكل صحيح وسليم، وتنمية الحركات الكبرى والصغرى للجسم، إلى جانب دورها في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى الطفل وتنمية الحصيلة اللغوية، وكذلك دورها في تحسين الحالة النفسية والصحة النفسية للطفل.