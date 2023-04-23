العثور علي جثة طفل رضيع في إحدى قرى بني سويف

عثر أهالي قرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، على جثة طفل رضيع، على أحد الطرق بالقرب من القرية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل رضيع، على أحد الطرق، بالقرب من قرية إهناسيا الخضراء التابعة لدائرة مركز بني سويف.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثمان الطفل الرضيع إلى المستشفى التخصصي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.في السياق كشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن الجثة لطفل رضيع، يرجح أنه "لقيط"، بينما تكشف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.