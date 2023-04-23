الشوط الأول.. بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مارومو جالانتس بالشوط الأول بالكونفدرالية الأفريقية

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز ومارومو جالانتس والتي تجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من لاعبي بيراميدز من أجل إحراز هدف التقدم من خلال شن الهجمات المتتالية ولكن دون تشكيل خطورة على مرمي مارومو جالانتس

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس