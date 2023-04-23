خروجة ثالث أيام العيد.. أماكن وأسعار الحدائق والمنتزهات في القاهرة والجيزة

تتعدد أماكن التنزه والترفيه الممتعة والجميلة بأقل الأسعار أو مجانية، في محافظة القاهرة والجيزة، التي يتردد عليها المواطنون، طوال أيام السنة وبشكل مكثف في أوقات الأعياد.

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أماكن الخروج والتنزه ، في الحدائق والكورنيش والمتاحف والتي يكون بعضها مجانا والبعض الآخر لا يتعدى 20 جنيها أو أقل.

القرية الفرعونية

مجموعة من المتاحف تضم أناسًا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة ويجسدون الحياة المصرية القديمة، وفي المنتصف معبد ضخم من الحجر الأبيض، وبها أيضًا نموذج لمقبرة توت عنخ أمون، وتستقبل القرية زوارها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتتضمن القرية عدة برامج للزيارة بأسعار مختلفة 55ج، 80ج، 100ج، 145ج، ويحصل الأطفال حتى 10 أعوام على خصم 20%.

القرية الفرعونية

حديقة الحيوان

يمكن التنزه في حديقة الحيوان والتي تضم أنواع متعددة من الحيوانات فضلا عن الأشجار التراثية الجميلة بسعر التذكرة 5 جنيهات فقط للمصريين.

حديقة الحيوان

كورنيش النيل وممشى أهل مصر

يمكن لأي شخص النزول للتنزه مع الأسرة في كورنيش النيل وهو مجاني للجزء العلوى تماما بطول الكورنيش الجديد ضمن مشروع ممشى أهل مصر.

كما يمكن التنزه داخل ممشى أهل مصر الجديد من كوبري أكتوبر حتى كوبري إمبابة بتذكرة قيمتها 20 جنيهًا فقط.

ممشى أهل مصر

حدائق القاهرة

يمكن التنزه في عدة حدائق في محافظة القاهرة بأسعار خيالية فالحديقة الدولية سعر الدخول بها 10 جنيهات ، وحديقة الأزهر: 20 جنيهًا، وحديقة الأسماك بالزمالك: 5 جنيهات ، وحديقة الفسطاط: ٥ جنيهات.

الحديقة الدولية

أما الحديقة اليابانية بحلوان : 10 جنيهات، وحديقة الفنون على كورنيش النيل: 10 جنيهات ، وحديقة الحرية بالزمالك: 10 جنيهات، حديقة سفاري، في أرض مطار إمبابة لا تزيد عن ٢٠ جنيها للفرد.

المتحف المصري

يمكن زيارة المتحف المصري في التحرير، بسعر التذكرة والذي يبلغ٢٠ جنيها، و٥ جنيهات للطالب.

المتحف المصري

المتحف القبطي

يمكن التنزه في المتحف القبطي في منطقة مصر القديمة، حيث يكون سعر تذكرة الدخول للمتحف 20 جنيها و15 جنيها للطلاب.

المتحف القبطي

متحف جاير أندرسون

يمكن زيارة متحف جاير أندرسون يوجد والذي يوجد في ميدان أحمد بن طولون في السيدة زينب، وسعر التذكرة لا يتعدى 20 جنيها للفرد.

متحف جاير أندرسون

متحف النسيج المصري

يوجد متحف النسيج المصري الذي يضم كسوة الكعبة المشرفة وهو مصنف عالميا ، ويقع في شارع المعز ، ولا تتعدى سعر التذكرة الـ10 جنيهات.

ويضم المتحف، كسوة الكعبة المشرفة، التي كانت تصنع في مصر زمن الملك فاروق.

متحف النسيج المصري

متحف العلم الحيواني

يوجد المتحف الحيواني داخل حديقة الحيوان وتذكرته بسعر رمزي جدا ومنفصلة عن تذكرة الحديقة وبتكون في حدود 10 جنيهات، ويتواجد داخل المتحف الحيوانات بكل أشكالها والهياكل الحقيقية لها.

متحف العلم الحيواني

برج القاهرة

برج القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وتم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، ويتكون من 16 طابقًا بحيث يمكن رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، ويستقبل رواده من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وأسعار التذاكر: 20 جنيها للمصريين والأطفال أكثر من 6 سنوات.

برج القاهرة

شارع المعز في الحسين

منطقة الأزهر والحسين بها العديد من الأماكن التي يمكننا الاستمتاع بها بأقل التكلفة، مثل شارع المعز في الحسين ومنطقة الأزهر، ويوجد بهما عدد من البيوت الثقافية التي تقيم عددًا من الندوات والحفلات بأسعار تتراوح من “5ج: 30ج” مثل بيت السناري وبيت السحيمي، ووكالة الغوري، وقبة الغوري، وبيت زينب خاتون.

ملاهي السندباد في النزهة الجديدة

ملاهي السندباد الشهيرة أمام سور مطار القاهرة الدولي بمنطقة النزهة الجديدة وهي تعتبر من أقدم ملاهي الألعاب، وتفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة من صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من “3: 5” جنيهات.

دريم بارك في مدينة 6 أكتوبر

دريم بارك في العيد هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كل منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر “التذكرة السيلفر 100 ج”، و”التذكرة الفاميلي: 360 ج تشمل: أب، أم وطفلين أقل من 10 سنوات”.

أكوا بارك طريق مصر إسماعيلية

ويمكنكم ايضا الاستمتاع بالملاهي المائية في اكوا بارك أكبر مدينة العاب مائية بالشرق الأوسط، وتحتوي على حمام أمواج كشاطئ البحر، وخمسة حمامات سباحة، وزحاليق عملاقة، و9 ألعاب مائية، وألعاب للأطفال، وحمام سباحة خاص للسيدات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسعر التذكرة في اكوا بارك 115 جنيهًا شاملة وجبة غداء، ومشروب، وزجاجة مياه للأطفال من “3-10 سنوات” بـ95 جنيهًا.

كريزي ووتر في الشيخ زايد

كذلك الحال في خروجة العيد المائية في كريزي ووتر مدينة الألعاب المائية كريزي ووتر هي اقدم مدن الألعاب المائية في مصر وتتمتع بالحدائق الخضراء، وألعاب الفيديو جيم، وسباق السيارات، وألعاب الليزر الشيقة، وحديقة الألعاب المبهرة، وتستقبل زوارها من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسعر التذكرة: 65 جنيهًا، الأطفال أقل من 3 سنوات مجانًا.

فاميلي لاند “كرامنتس” في المعادي

هي من أكبر الملاهي المغلقة والمكيفة في مصر، وتتميز بوجود ألعاب تتناسب مع جميع الأعمار، وتفتح أبوابها من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من 7: 20 جنيهًا.

أسعار بيلي بيز في 6 أكتوبر

مدينة ألعاب ترفيهية مغلقة للأطفال بداخل مول العرب، يمكنك زيارتها من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وسعر التذكرة 100 ج للأطفال شاملة كل الألعاب، و50ج للبالغين.

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر تتمتع بالمناظر الخضراء والمساحات الواسعة للتنزه والترفيه خاصة للشباب والعائلات كما يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من داخلها، وبها العديد من المطاعم والكافيهات وأماكن ترفيهية مخصصة للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

كيدزانيا في القاهرة الجديدة

كيدزانيا وهي عبارة عن متنزه عالمي للتعليم الترفيهي للأطفال، وتستقبل المدينة زائريها مرتين في اليوم من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الرابعة مساءً، أو من الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً، وأسعار التذاكر الأطفال أقل من 4 سنوات 100ج، من4 حتى 14 سنة 130 ج، والمرافقين البالغين 85ج.

قرية فجنون

يتكون هذا الاسم من “فن – جنون”، فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، فهو مخصص للترفيه والتعليم، ويمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.