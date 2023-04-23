قبلة ومتنفس.. إقبال كبير على ممشى بني سويف السياحي في عيد الفطر

شهد ممشي بني سويف السياحى The water Walk إقبالا كبيرا من المواطنين ،خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك وتنظيم احتفالية خاصة لذوى الهمم.

وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم قد وجه مسؤولي الكورنيش باتاحة الممشى للمواطنين ، والعمل على توفير كافة التسهيلات تحت رعاية شركة الصفوة.

وكان من أهم مشاهد البهجة التي تم رصدها والتي تم توفيرها بالمجان ، تنظيم مسابقات وهدايا للأطفال ، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال ، وقدمت فرقة فنون شعبية 10 فقرات متنوعة ، وفقرة التنورة الراقصة ، و شخصيات العرائس الكرتونية 9 شخصيات. وحضور خاص واحتفالية خاصة لذوى الهمم .

وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة الممشى السياحي التي استمتع بها الجميع خاصة الأطفال ، حيث تم اتاحة 5 الاف بالونة كهدية للأطفال ، والمهرجين وألعاب الليزر ، وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد

وتعد منطقة الممشى السياحي حاليا من أجمل المناطق السياحية التي يتوافد عليها المواطنون والسياح والزوار من أبناء محافظات مصر والأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريا ومقصدا سياحيا يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.

ممشي بني سويف السياحي

ممشي بني سويف السياحي