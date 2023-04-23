كندا تعلن تعليق عملياتها بالسودان وإجلاء رعاياها

أفاد نبأ عاجل تناقلته وكالات الأنباء، قيام الحكومة الكندية بنقل رعاياها من السودان.

وجاء في النبأ العاجل أن كندا علقت عملياتها في السودان وأعلنت إجلاء رعاياها بسبب الأحداث الأخيرة.

وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اليوم بنجاح عمليات إخلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول بالرغم من محاولات المليشيا المتمرده عرقلة العملية ، من خلال إعتراض البعثة القطرية والتي تعرضت للنهب ، والبعثة الفرنسية التي تم إعتراض موكبها في الطريق مما اضطرها إلى العودة وتأخير موعد إقلاع طائرتها .

وذكر البيان للجيش السوداني أن عمليات الإخلاء التي تم تنسيقها بواسطة القوات المسلحة واكتملت اليوم تفاصيلها كالاتي:

البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر إلى بورتسودان ومنها جوا إلى وجهتيها النهائيتين .

وفيما يتعلق بالبعثات التي تم إخلاؤها جوا عن طريق وادي سيدنا فهي بعثات الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا .