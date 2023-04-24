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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدات المحلية بقنا تواجه تعديات العيد بحملات إزالة فورية

حملات الإزالة بقنا
حملات الإزالة بقنا

واجهت الوحدات المحلية لمراكز وقرى قنا، تعديات المواطنين على الأراضى الزاعية و البناء بدون تصريح، بحملات إزالات فورية لكافة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

شنت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز ومدينة قنا، حملات على مدار اليوم مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك ، للتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية الأشراف، إزالة فورية لتعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة٦٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية، كما تم تنفيذ حملات إزالة فورية بقرى المحروسة والمعنا.

 

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و قال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا بالتصدي، لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

كما واصلت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، تنفيذ حملات إزالة تعديات لإزالة أى بناء بدون ترخيص، و مخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت قربة السلامية، إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية اصلاح زراعى مخالفاً للقانون.

و قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن إزالة اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية إصلاح على مساحة قيراط ونصف بحوض السكة البحرى زمام الغربى بالسلامية، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

و أشار أنور، إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة وحفاظا على الرقعة الزراعية.

فيما تمكنت نفذت الوحدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،  ٦ حالات إزالة تعديات بالبناء بدون ترخيص، و مخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبشكل يدوى لبعض الحالات.

و قال عبداللاه الخبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إن إزالات اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، وأنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسوف يتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
 

حملات الإزالة بقنا

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قنا الأراضى الزراعية ازالة تعديات مدينة دشنا البناء بدون ترخيص أسوار بالطوب الأبيض نجع حمادى

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