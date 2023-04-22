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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية و أصيب آخر، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد مصرع شاب و إصابة آخر بطلقات نارية، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص.

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى اسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا المركزى لتلقى العلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع علاء أحمد محمد ٣٨ عاماً ، و إصابة مهدى محمد على ٦١ عاماً ، بطلقات نارية، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب تجدد خلافات قديمة بين عائلتين بقرية حجازة بحرى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مشاجرة بالأسلحة النارية قوص مستشفى قوص المركزي مستشفى قنا المركزى قرية حجازة بحري

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