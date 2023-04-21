الفرح تحول إلى جنازة فى قنا .. مصرع صبى أثناء نقل"عفش"عروسة بقرية الكوم الأحمر

لقى طفل مصرعه عقب سقوطه من سيارة ربع نقل، أثناء نقل متعلقات عروسة" عفش" بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع صبرى هشام صبرى ١٤ عاماً ، عقب سقوطه من سيارة ربع نقل بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

تبين أن الطفل كان مع آخرين يشاركون فى نقل متعلقات عروسة" عفش"، تمهيداً لإتمام حفل الزفاف، إلا أنه سقط من السيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.