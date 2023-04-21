كرنفال فني للأيتام وأسر شهداء العمل احتفالا بعيد الفطر في قنا

نظم ديوان عام محافظة قنا ، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، كرنفالا فنيا للأيتام وأسر شهداء العمل، في أحد الفنادق، للأحتفال بعيد الفطر المبارك، بهدف إدخال السرور على قلوبهم.





شهد فعاليات الكرنفال، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والنائب مصطفي محمود، والنائب محمد طايع، والنائبة سحر صدقي، والنائبة سناء الحساني، أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمنت فعاليات الكرنفال، تقديم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال من فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، والمزمار البلدي والتنورة، و الملاهي بنادي البحر، وأيضاً جولة بالطفطف على كورنيش النيل وعمل رحلات نيلية، لاتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم وتعويضهم عن الحنان الذي يفتقدونه، فضلاً عن تقديم هدايا عينية ومادية، وتقديم حلويات العيد والألعاب للأطفال.



وحرص محافظ قنا، على الاطمئنان علي أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمئن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية لهم بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل يؤثر في مسيرة المجتمع نحو التقدم.

وأكد الداودى، لأسر شهداء العمل أن مشاركتنا لهم فرحتهم بالعيد هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم بالمحافظة، لافتاً إلى أن باب مكتبه مفتوح للجميع، خاصة أسر الشهداء، وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، مؤكداً أنه من واجبنا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.

كما حضر الحفل أسر 4 من الشهداء الذين توفوا أثناء أداء عملهم، وهم أسرة أحمد حامد الرشيدى، مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس 2020 ، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة، ابن قرية الجبلاو بمركز قنا وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي، ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا في أبريل 2022، وأسرة الشهيد حمودة أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر 2019.







