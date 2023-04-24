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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النادي الأهلي يحتفل بمرور 116 عاما علي تأسيسه

النادي الاهلي
النادي الاهلي

احتفل النادي الأهلي بمرور 116 عام علي تأسيسه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “١١٦عاماً من المجد.. ١١٦ عامًا من السعادة.. ١١٦ عامًا من الأهلي كل عام وأنت زين النوادي”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بإجراء تدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

كان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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