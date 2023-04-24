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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية 

حيلة جديدة في Gmail
حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية

يتعرض مستخدمو تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكتروني للكثير من الهجمات خاصة هجمات التصيد الاحتيالي والتي تكون عبارة عن رسالة بريد ترويجي لأحد المنتجات أو رسالة مزيفة لأحد التخفيضات أو العروض على منتجات شركة معينة، والتي غالبا ما تحمل روابط خبيثة تخترق المستخدم بمجرد فتح الرابط. 

وعلى الرغم من الطرق الاحتيالية التقليدية وتكرارها ظهرت طرق أخرى جديدة، ومؤخرا حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المليارات من مستخدمي Gmail و Outlook حذف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو المخاطرة بـ الاستحواذ على حساباتهم المصرفية في ثوان. 

كما أصدر قسم شرطة بوسطن تحذيرًا بشأن زيادة عمليات الاحتيال للدعم الفني التي يمكن أن تسرق أموال المستخدمين، حيث “يرى المحققون اتجاهاً ناشئاً يقوم فيه محتالو الدعم التقني بإقناع الضحايا بأن حساباتهم المالية قد تعرضت للاختراق وأن أموالهم بحاجة إلى النقل حتى يتمكن المحتالون من السيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وأموالهم”. 

“في الرسائل الخادعة للدعم التقني ، يتظاهر المحتالون بأنهم عملاء أو ممثلين للدعم الفني من شركات تقنية معروفة وذات سمعة جيدة”.

وحذر قسم الشرطة من أن الهاكرز “يمكنهم الاتصال بأهدافهم أو إرسال بريد إلكتروني إليهم أو إرسال رسائل نصية إليهم ويعرضون حل مشكلات مثل البريد الإلكتروني المخترق أو الحساب المصرفي أو فيروس الكمبيوتر أو تجديد ترخيص البرنامج”. 

وبمجرد إقناع الضحايا بأن حساباتهم المالية قد تم اختراقها وأنه يجب نقل أموالهم ، فإنهم يسيطرون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وفي النهاية على مواردهم المالية، وغالبًا ما تطلب هذه الأنواع من الرسائل من الضحايا تحويل الأموال أو تحويلها من حساباتهم المصرفية إلى عمليات تبادل العملات المشفرة. 

كما كشفت وكالة الأمن الأمريكية عن بعض الإحصائيات حيث ذكرت أنه في عام 2021 ، وقع حوالي 24 ألف شخص ضحية لعمليات احتيال الدعم الفني، وبلغت تلك الخسائر أكثر من 347 مليون دولار.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي: “ مقرصنو الإنترنت يبتكرون باستمرار طرقًا جديدة لسرقة المستهلكين المطمئنين ، وقد أدى هذا التكتيك الأخير إلى خسائر فادحة”. 

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