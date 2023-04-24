وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

كشف مصدر عسكري ألماني، اليوم الاثنين، عن وصول أول طائرة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان إلى العاصمة برلين.

ونقلت الطائرة وهي من طراز إير باص إيه321 هؤلاء الأشخاص من قاعدة الأزرق الأردنية التي يستخدمها الجيش الألماني كمركز لعملية الإجلاء إلى برلين.

وأضاف المصدر العسكري إلى رويترز أن القوات الألمانية نقلت 313 شخصا من السودان حتى الآن.

وأعلن البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، الموافقة على إرسال 400 جندي إلى السودان من أجل إجلاء الرعايا وموظفي السفارة في الخرطوم.

وكان أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم، اليوم الاثنين، إجلاء 105 من رعاياها وموظفي سفارتها في السودان عبر ميناء بورتسودان.

وقالت السفارة في بيان لها: "في هذه اللحظات من الساعات الأولى ليوم الإثنين الموافق: 2023/04/24 ميلادي وبفضل الله بدأ صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى الباخرة لإجلائهم من ميناء (بورتسودان) إلى مدينة (جدة) بالمملكة السعودية وعددهم (105) مواطناً".

وأضافت: "تمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب".

وكان أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت في سفارة بلاده بالسودان.

وقال في تغريدة على تويتر: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات كندا في السودان. إن دبلوماسيينا في أمان - فقد تم إخراجهم ويعملون من خارج البلاد - ونحن نبحث في كل خيار ممكن لدعم موظفينا العاملين محليًا".

