عاجل
أحمد حسن: نفاد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي بعد ساعات من طرحها إلكترونيا في أسبوع.. تخلص من الوزن الزائد بالعيد الصحف الكويتية اليوم| دول العالم تنتفض لإجلاء رعاياها من السودان.. والاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة الوضع في الخرطوم.. وزيلينسكي يتعهد بإخراج بوتين مهزوما من أوكرانيا مصري من ذوي البصيرة يحصد المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن بيئة الشرقية: انخفاض تركيزات غازات أول أكسيد الكربون وثاني الكبريت والنيتروجين خلال 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تشن حملات على سارقى التيار.. صور

صدى البلد

تواصل وزارة  الكهرباء توجيه شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، بتكثيف حملاتها لضبط سارقي التيار الكهربائي لتحسين الأداء وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية.

وشهدت جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية  حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي، و تحصيل المتأخرات.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن القطاع يبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة  ، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي   العام الماضي بلغ ملياري جنيه  .

وتابع وزير الكهرباء فى تصريح  لصدى البلد أن الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها ، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وان هناك 33 مليون عداد ، فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد ،لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية .

txt

في 9 سنوات.. 2,1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال سيناء

txt

رفع عداد الكهرباء فى حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين.. تفاصيل

وكشف وزير الكهرباء أنه للقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل  على استخدام أحدث الوسائل  التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى  أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات الى الكول سنتر  عن كل كابل خارج  فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة فاذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة ، وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة ، وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار ، لأنها لاتعتمد على العنصر البشرى .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي 

غلظت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، بهدف القضاء على هذه الظاهرة .، وردع المخالفين ، والحفاظ على المال العام ، حيث جاءت العقوبات وفق ما هو موضح بنحو:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

وحددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين تحررت محاضر ضدهم، وجاءت كالتالي:

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

 ويمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء، أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

 وفى حال تجاهل محضر سرقة التيار المحرر، يحول المحضر إلى النيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح، وحال أحيل المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

 يذكر  أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها، وفي حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة، وفي حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.

وتقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى «فض التظلمات»، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر قرارات بإعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار، وتقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي، وإعفاء المنتفع «المتهم» من تلك المبالغ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص  ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى «ليس هو مرتكب الجريمة».

 ويكون المتظلم ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال عدة قرارات، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء عن طريق :
– دفع المبلغ كاملا.
– دفع المبلغ بعد تخفيضه.
– محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أوالمسروق

وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون إنتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط .

الكهرباء سارقى التيار الكهربائي وزير الكهرباء شركات التوزيع الضبطية القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

11 مليون مستفيد من الزيادة| موعد صرف معاش شهر مايو

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

ترشيحاتنا

مفاجأة عيد الفطر.. موبايل شاومي الأفضل مبيعا بسعر 3500 جنيه فقط

فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. 10 أسباب تجعلك لا تتركه بعد اليوم

الذروة الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الصحة: فحص 4.7 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين| السماء باللون الأحمر.. عاصفة جيومغناطيسية قوية الآن

هل يجوز صيام الست البيض قبل أيام القضاء.. علي جمعة يوضح التصرف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع.. تخلص من الوزن الزائد بالعيد

أكبر عيدية في مصر.. فتاة تستعرض هديتها في العيد| لن تصدق محتوياتها

أكلة الإجازات.. طريقة عمل كفتة داود باشا

طبيبة تكشف مزايا وفوائد اللبن الجاموسي عن البقري

فيديو

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ