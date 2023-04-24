بفستان ملون.. رزان مغربي تتألق عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رزان مغربي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رزان في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان قصير ملون، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها.

وتعاقدت النجمة رزان مغربي مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف من نوعه، يشارك بيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق قناة « هي » خلال الأيام القليلة القادمة كأول قناة متخصصة تهتم بالمرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وشددت إدارة القناة على حرصها على تقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كل الجوانب .